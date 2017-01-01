Вышинского госпитализировали, и на суде в Киеве его можно не ждать

Само заседание суда было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи.

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Главный редактор “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский госпитализирован, поэтому вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве по своему делу, пишет ТАСС.

“Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу“, - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что заседание суда было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи.

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7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле “35 на 35“. В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия.

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28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.

Ранее Кирилл Вышинский признался, что получил награды от РФ.

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