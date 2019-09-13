Пристайко: Мы предлагаем провести выборы на оккупированных териториях
Украинские власти готовы провести местные выборы на всей территории государства, включая временно оккупированные. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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“Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно“- заявил он.
- О формуле Штаймаера
По словам Пристайко, данную формулу в 2016 году обсуждал Петр Порошенко.
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"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.
Также Украина передала России новый список пленных украинцев на обмен.
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когда говорят о скором возврате на гривну???
Вавку в голове лечи
выборы без контроля территории - бред
вас разводят как котят
кого вы выбрали, дауны?
ты главное готовь бабло на восстановление
И памяти нет
И "тямы"(понимания) нет
А туда же в стратегическую геополитику со своими догадками
Россияне их всех к себе заберут или будет, как с теми, кто воевал против россии в Чечне?
Не с тобою, так со мной.
Угадать бы все заранее,
Что, когда и почему
.....уперед батьки в пекло?
Дайте уже ЗЕ федерализировать Украину, а потом ОНИ и Ссми с Усами Сами проведут выборы