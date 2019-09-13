Пристайко: Мы предлагаем провести выборы на оккупированных териториях

Министр иностранных дел заявил о том, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны, включая временно оккупированные.

Украинские власти готовы провести местные выборы на всей территории государства, включая временно оккупированные. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Кремль просит растянутой во времени работы до нового обмена пленными

“Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно“- заявил он.

О формуле Штаймаера

По словам Пристайко, данную формулу в 2016 году обсуждал Петр Порошенко.

Читай также: Кремль о новом обмене: Много работы и времени

"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.

Также Украина передала России новый список пленных украинцев на обмен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.