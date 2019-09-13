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Пристайко: Мы предлагаем провести выборы на оккупированных териториях

Комментариев: 17
Министр иностранных дел заявил о том, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны, включая временно оккупированные.
Глава МИД Вадим Пристайко
Глава МИД Вадим Пристайко
МИД

Украинские власти готовы провести местные выборы на всей территории государства, включая временно оккупированные. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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“Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно“- заявил он.

  • О формуле Штаймаера

По словам Пристайко, данную формулу в 2016 году обсуждал Петр Порошенко.

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"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.

Также Украина передала России новый список пленных украинцев на обмен.

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Теги: вдадим пристайко, выборы, оккупированные територии
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Комментариев (19)
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WTF2wtf    13.09.2019, 15:52
Оценка:  +3
WTF2wtf
Такие в Донецке сейчас не шутят,
когда говорят о скором возврате на гривну???
VSHIVANKA    13.09.2019, 15:46
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТО ШОУ......))))
WTF2wft    13.09.2019, 15:49
Оценка:  +2
WTF2wft
Быдляк путинский готов приехать в Украину?
asfd0    13.09.2019, 15:35
Оценка:  -4
asfd0
Ооо, как загавкали шавки заокеанские ))))))) Значит всё правильно делают.
WTF2wtf    13.09.2019, 15:37
Оценка:  +3
WTF2wtf
россиянам убраться с оккупированного Донбасса будет само собой правильным - миллионы местных должны снова начать ЖИТЬ
asfd0    13.09.2019, 15:41
Оценка:  -5
asfd0
Да, да, да канечьна )) Сри дальше, тебе ж за колличество высеров платят.
WTF2wtf    13.09.2019, 15:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот путинский, ты всегда судишь обо всем мире только по своей убогой натуре?
Вавку в голове лечи
Роман    13.09.2019, 15:31
Оценка:  +1
Роман
зеленского ведут в ловушку под названием особый статус донбасса в составе украины, чего с самого начала и хотел путин, никто их принимать не собирался и восстанавливать, а теперь это все втюхивают слабоумному Зе. Вы хоть понимаете, что вы творите?!
Роман    13.09.2019, 15:29
Оценка:  -1
Роман
Порошенко не был за формулу штайнмаера - ложь
выборы без контроля территории - бред
вас разводят как котят
кого вы выбрали, дауны?
WTF2wtf    13.09.2019, 15:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Как провести выборы на реально оккупированной сейчас врагом территории я вообще не понимаю
WTF2wtf    13.09.2019, 15:31
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тем более половина населения оккупированного сейчас Донбасса бежала в другие регионы ... это даже при выводе всего российского боевого и отдаче региона под контроль Украине с миротворцами
kirsh    13.09.2019, 15:31
Оценка:  -3
kirsh
не переживай, Зе знает
ты главное готовь бабло на восстановление
всем_пока    13.09.2019, 16:15
Оценка:  0
всем_пока
....ну не дорос до понимания. Не грусти.
всем_пока    13.09.2019, 16:17
Оценка:  0
всем_пока
...и про паспорта ты забыл.
И памяти нет
И "тямы"(понимания) нет
А туда же в стратегическую геополитику со своими догадками
WTF2wtf    13.09.2019, 15:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Ого как ... такими темпами возможно Путя и правда уберется с Донбасса.
WTF2wtf    13.09.2019, 15:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
А что будет с теми, кто воевал против Украины в рядах российских армейских корпусов?
Россияне их всех к себе заберут или будет, как с теми, кто воевал против россии в Чечне?
всем_пока    13.09.2019, 15:22
Оценка:  -5
всем_пока
Что-то будет, что-то будет
Не с тобою, так со мной.
Угадать бы все заранее,
Что, когда и почему
.....уперед батьки в пекло?
Дайте уже ЗЕ федерализировать Украину, а потом ОНИ и Ссми с Усами Сами проведут выборы
Духовный_скреп    13.09.2019, 15:18
Оценка:  -6
Духовный_скреп
Окуеть...пушилина в губернаторы,гиркина в мэры Донецка и в Раду!!!
WTF2wtf    13.09.2019, 15:26
Оценка:  +2
WTF2wtf
Какой нах Петушилин, если дончанам реально голосовать дадут???
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