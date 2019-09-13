Стало известно, о чем будут говорить Зеленский и Трамп

Ключевые темы обсуждения – Донбасс и война.

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи в Нью-Йорке обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, общаясь с журналистами в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, пишет УНИАН.

Он отметил, что встреча ожидается весьма продуктивной, поскольку будут обсуждаться очень важные для двустороннего сотрудничества вопросы:

Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах, - подчеркнул Данилюк.

Напомним, встреча двух президентов состоится во время очередной ассамблеи ООН в период между 23 и 26 сентября. Точная дата пока согласовывается.

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