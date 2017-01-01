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"Минск-3": По Донбассу готовят на подписание документы - Кучма

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Главный переговорщик Украины в Минске рассказал, что могут обсудить на нормандской встрече и о чем идут переговоры в ТКГ.
Леонид Кучма
Леонид Кучма
yes-ukraine.org
Для лидеров стран нормандского формата готовят документы, которые должны быть подписаны во время готовящейся встречи. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Укринформ.
 

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"Минск-3? Практически, действительно, советники готовят решения, которые они должны там (на встрече - ред.) аодписать. Я имею в виду нормандскую четверку", - сказал Кучма.

Отвечая на вопрос журналистов относительно анонсированного обсуждения на нормандской встречи так называемой формулы Штайнмайера, представитель Украины в ТКГ выразил убеждение, что "она не будет там утверждена".
 
"Надо снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет. Давайте подождем, о чем они договорятся. Потому идти там сразу на выборы, особый статус .., предложение Конституцию изменить - простите, это не шаг для Украины", - отметил Кучма.
 
Также он сообщил, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом Луганской области и что есть перспектива дальнейшего отвода, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные. "Вообще, перспективы – и президент, уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече", – по всей линии столкновения отвод войск", – сказал он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей.

Ранее Кучма оценил перспективы обмена пленными на Донбассе.

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Теги: Кучма, переговоры в Минске, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча
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