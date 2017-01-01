"Минск-3": По Донбассу готовят на подписание документы - Кучма
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"Минск-3? Практически, действительно, советники готовят решения, которые они должны там (на встрече - ред.) аодписать. Я имею в виду нормандскую четверку", - сказал Кучма.
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Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные. "Вообще, перспективы – и президент, уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече", – по всей линии столкновения отвод войск", – сказал он.
Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.
Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей.
Ранее Кучма оценил перспективы обмена пленными на Донбассе.
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