“Это их большая ошибка”: Зеленский впервые прокомментировал кнопкодавство “слуг”

Президент крайне недоволен ситуацией в Раде.

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Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на сразу два зафиксированные случаи кнопкодавства среди “слуг народа”. Об этом он рассказал журналистам после форума YES в Киеве 13 сентября.

Видео комментария гаранта на эту тему опубликовала Украинская правда на своей странице в Twitter.

Это их большая ошибка. Я знаю, что им передали. Они извинились, - сказал Зеленский.

Между тем, он напомнил, что народных депутатов должен контролировать не персонально президент, а законодательство.

Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент регулирует каждого депутата, - подытожил Зеленский.

"Це їхня велика помилка", - Зеленський про кнопкодавів pic.twitter.com/kpDzQ16Vze — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 13 вересня 2019 р.

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Напомним, Зеленский хочет видеть миротворцев на украино-российской границе. А вот пускать миротворческую миссию на линию разграничения на Донбассе президент категорически против.

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