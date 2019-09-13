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Данилюк назвал "красную линию" для власти в переговорах по Донбассу

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Глава СНБО надеется, что инициативы Зеленского по обмену пленными и разведению вооружений помогут переговорам в "нормандском формате".
Данилюк заверил, что Украина не пожертвует суверенитетом
Данилюк заверил, что Украина не пожертвует суверенитетом
Facebook Александра Данилюка

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Секретарь СНБО Александр Данилюк ожидает, что инициативы президента по обмену удерживаемыми лицами и разведению войск в Станице Луганской будут способствовать прогрессу в урегулировании ситуации в Донбассе во время встречи в "нормандском формате", передает УНИАН.

Секретарь СНБО сообщил о "красных линиях", которых украинская сторона придерживается при ведении международных переговоров.

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"Красные линии", мы давно назвали - суверенитет Украины должен уважаться. Мы не будем идти на те условия, которые ослабляют Украины", - заверил он.

"Это главная "красная линия", она в переговорах очень просто придерживается. Есть понимание, что если не защищать наши интересы, пойти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы можем увидеть, что мы проиграем", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее представитель ТКГ в Минске Леонид Кучма объяснил, что сейчас невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе.

 

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Теги: Зеленский, Данилюк, СНБО, Донбасс, переговоры, "нормандский формат"
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Комментариев (1)
всем_пока    13.09.2019, 16:11
Оценка:  0
всем_пока
...ну и олень, блин.
А что любая ФЕДЕРАТИВНАЯ не СУВЕРЕННАЯ
Суверенитет — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. Для обозначения этого понятия используется также термин государственный суверенитет
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