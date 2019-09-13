Данилюк назвал "красную линию" для власти в переговорах по Донбассу
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Секретарь СНБО Александр Данилюк ожидает, что инициативы президента по обмену удерживаемыми лицами и разведению войск в Станице Луганской будут способствовать прогрессу в урегулировании ситуации в Донбассе во время встречи в "нормандском формате", передает УНИАН.
Секретарь СНБО сообщил о "красных линиях", которых украинская сторона придерживается при ведении международных переговоров.
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"Красные линии", мы давно назвали - суверенитет Украины должен уважаться. Мы не будем идти на те условия, которые ослабляют Украины", - заверил он.
"Это главная "красная линия", она в переговорах очень просто придерживается. Есть понимание, что если не защищать наши интересы, пойти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы можем увидеть, что мы проиграем", - заявил Данилюк.
Напомним, ранее представитель ТКГ в Минске Леонид Кучма объяснил, что сейчас невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе.
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А что любая ФЕДЕРАТИВНАЯ не СУВЕРЕННАЯ
Суверенитет — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. Для обозначения этого понятия используется также термин государственный суверенитет