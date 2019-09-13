Новый губернатор Днепропетровской области 5 лет назад искал работу на 2500 грн - СМИ

Александр Бондаренко пытался найти работу помощника юриста.

Новоназначенный губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко в 2014 году пытался найти работу помощника юриста на 2500 грн в месяц.

Об этом сообщает Страна.

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В резюме указано, что Александр получил высшее образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Также он проходил практику в прокуратуре и Пенсионном Фонде.

Александр Бондаренко занимался баскетболом, окончил военную кафедру (ему присвоено звание младшего лейтенанта), имеет водительские права, владеет компьютером и английским языком.

Резюме Скриншот

Напомним, Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА и дал ему первое поручение. Президент попросил нового губернатора наладить мобильную связь в регионе.

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