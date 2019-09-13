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В мэрии Днепра проходят обыски

Комментариев: 2
Прокуратура ищет доказательства нарушений при ремонте Центрального моста.
Здание городского совета Днепра
Здание городского совета Днепра
wikipedia.org

В городском совете Днепра сотрудники областной прокуратуры проводят обыски. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

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Следственные действия связаны с уголовным производством, открытым по фактам нарушений во время капитального ремонта Центрального моста. Ряду должностных лиц горсовета будут вручены уведомления о подозрении. В частности в нарушениях подозревают заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, который курировал вопросы реконструкции моста.

Как сообщается, во время обысков сотрудники мэрии пытались не пускать правоохранителей на некоторые этажи здания.

Напомним, Зеленский и мэр Днепра Филатов заключили пари относительно сроков ремонта моста. Филатов пари выиграл.

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Теги: обыск, Днепр, мэрия, прокуратура, мост
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Комментариев (2)
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Woodbrother    13.09.2019, 16:09
Оценка:  0
Woodbrother
Когда пройдут обыски у Дяди Бени ? Когда проойдут обыски у тех людей, которые снизили на 600% комунальные тарифы а заводах Дяди Бени ?
SEMPENTY    13.09.2019, 16:04
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну была дана команда найти нарушения... Надо найти-найдут...
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