В мэрии Днепра проходят обыски

Прокуратура ищет доказательства нарушений при ремонте Центрального моста.

В городском совете Днепра сотрудники областной прокуратуры проводят обыски. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

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Следственные действия связаны с уголовным производством, открытым по фактам нарушений во время капитального ремонта Центрального моста. Ряду должностных лиц горсовета будут вручены уведомления о подозрении. В частности в нарушениях подозревают заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, который курировал вопросы реконструкции моста.

Как сообщается, во время обысков сотрудники мэрии пытались не пускать правоохранителей на некоторые этажи здания.

Напомним, Зеленский и мэр Днепра Филатов заключили пари относительно сроков ремонта моста. Филатов пари выиграл.

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