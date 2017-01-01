Охрану мэрии в Одессе напугали стриптизерши с файерами

Девушки устроили "горячую" фотосессию прямо под окнами горсовета.

В пятницу, 13 сентября, охрана одесской мэрии разогнала девушек, устроивших эротическую фотосессию с файерами перед зданием горсовета. Об этом пишет местное издание Оdessa-media.

Как сообщается, несколько моделей, одетых в костюмы стриптизерш, пришли под здание городского совета Одессы, зажгли файеры и начали фотографироваться. Однако черный дым от пиротехники напугал сотрудников мэрии, из-за чего охранникам здания пришлось попросить девушек переместить свою фотосессию в другое место.

По словам пресс-секретаря вице-мэра Одессы Николая Покровского, девушки проигнорировали вежливую просьбу изменить место фотосъемки, или проводить ее до 8:00. Поэтому пришлось вызвать полицию:

Три раза к ним подходили, но они не реагировали на замечания, и переместились ближе к памятнику Пушкину. После того, как на место была вызвана полиция, участники фотосессии собрали вещи и ушли, – рассказал Покровский.

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