Коломойский считает, что нельзя забирать мандат у после исключения из фракции

Таким образом можно просто устранять несогласных с партийными вождями депутатов, сичтает олигарх.

Коломойский не согласен с идеей Зеленского лишать депутатов мандата после изгнания из фракции president.gov.ua

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Если депутат добровольно вышел из фракции партии, по списку которой он попал в парламент, его нужно лишать мандата. Об этом заявил Игорь Коломойский в кулуарах форума “Ялтинская европейская стратегия“ (YES), передает РБК-Украина.

По словам олигарха, нужно лишать нардепов мандатов за добровольный выход из фракций, а вот в случае принудительного исключения, мандат должен сохраняться.

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“Если депутат добровольно вышел из фракции, под флагом которой он попал в парламент, его надо исключать из парламента“, - считает бизнесмен.

“А вот если его исключили из фракции, его не надо лишать депутатства. Почему депутата исключают из фракции? Или он голосует против, или устраивает какую-то внутреннюю дискуссию, которая не нравится партийным вождям“, - заявил Коломойский.

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По его мнению, лишать депутатов необходимо также за прогулы заседаний парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Коломойский пришел на форум YES после ухода Владимира Зеленского.

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