Коломойский считает, что нельзя забирать мандат у после исключения из фракции
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Если депутат добровольно вышел из фракции партии, по списку которой он попал в парламент, его нужно лишать мандата. Об этом заявил Игорь Коломойский в кулуарах форума “Ялтинская европейская стратегия“ (YES), передает РБК-Украина.
По словам олигарха, нужно лишать нардепов мандатов за добровольный выход из фракций, а вот в случае принудительного исключения, мандат должен сохраняться.
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“Если депутат добровольно вышел из фракции, под флагом которой он попал в парламент, его надо исключать из парламента“, - считает бизнесмен.
“А вот если его исключили из фракции, его не надо лишать депутатства. Почему депутата исключают из фракции? Или он голосует против, или устраивает какую-то внутреннюю дискуссию, которая не нравится партийным вождям“, - заявил Коломойский.
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По его мнению, лишать депутатов необходимо также за прогулы заседаний парламента.
Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Коломойский пришел на форум YES после ухода Владимира Зеленского.
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