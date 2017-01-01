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Минобороны начнет прямые закупки ПТРК Javelin уже в этом году

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Закупка будет осуществляться в рамках партнерской программы правительства США Foreign Military Sales.
Украина будет закупать Javelin напрямую
Украина будет закупать Javelin напрямую
wikipedia.org

Министерство обороны Украины планирует начать прямые закупки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin уже с этого года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны, пишет УНН.

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Как указано в сообщении, закупки самих противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним будут осуществляться в рамках программы правительства США “Foreign Military Sales“ (FMS – Продажа вооружений за рубеж).

Вопросы применения Украиной комплексов Javelin и контроля за этим со стороны США являются засекреченным, - отмечают в оборонном ведомстве. Однако подчеркивается, что программа FMS распространяется только на страны-партнеры США.

Напомним, ранее Украина запрашивала у США продажу большего количества ракетных комплексов Javelin.

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Теги: ПТРК, Javelin, США, закупки минобороны
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