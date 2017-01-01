Минобороны начнет прямые закупки ПТРК Javelin уже в этом году

Закупка будет осуществляться в рамках партнерской программы правительства США Foreign Military Sales.

Министерство обороны Украины планирует начать прямые закупки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin уже с этого года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны, пишет УНН.

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Как указано в сообщении, закупки самих противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним будут осуществляться в рамках программы правительства США “Foreign Military Sales“ (FMS – Продажа вооружений за рубеж).

Вопросы применения Украиной комплексов Javelin и контроля за этим со стороны США являются засекреченным, - отмечают в оборонном ведомстве. Однако подчеркивается, что программа FMS распространяется только на страны-партнеры США.

Напомним, ранее Украина запрашивала у США продажу большего количества ракетных комплексов Javelin.

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