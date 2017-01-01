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У Зеленского появился Telegram-канал

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Президент создал официальный канал в Telegram.
Зеленский завел канал в Telegram
Зеленский завел канал в Telegram
t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активно пользоваться благами цивилизации и завел официальный канал в Telegram. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

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"У президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram", - сообщили в пресс-службе гаранта.

Отмечается, что Зеленский создал канал в мессенджере еще 30 июля. Первую публикацию президент создал 1 августа. По состоянию на 13 сентября на канал президента подписалось порядка 4 тысяч человек. 

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Офис президента советует подписаться на Telegram-канал Владимира Зеленского, чтоб быть в курсе всех важных новостей деятельности главы государства.

Напомним, Сенцов появился в Facebook и заявил, что это его единственный аккаунт. Освобожденный режиссер отметил, что это его единственная страница в соцсети.

 

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Теги: Зеленский, канал, Телеграм
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