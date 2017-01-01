Коломойский заверил, что виделся с Зе один раз с инаугурации

Сегодня бизнесмен пришел на форум уже после ухода Зеленского.

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в Офисе президента на днях встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с момента его инаугурации. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это был первый раз за четыре месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел", - рассказал он. "Пригласят в следующий раз - я еще раз приду", - сказал Коломойский журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи YES.

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По его словам, на встрече у Зеленского присутствовали "те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики".

Коломойский рассказал, что на встрече в ОП были также министр энергетики Алексей Оржель, премьер Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в набсовете "Нафтогаза" Юлия Ковалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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Бизнесмен отверг идею, что является советником Зеленского. "Чтобы быть советником, нужно постоянно работать, а раз в четыре месяца - это не работа", - добавил он.

Напомним, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве.

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