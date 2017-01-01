Кремль предлагает в октябре собрать "нормандскую четверку" для "железной договоренности"

"Нормандская четверка" может собраться в Париже в следующем месяце, пока проходят встречи советников.

Путин поедет в Париж на встчечу нормандской четверки, когда согласуют будущий договор пресс-служба Кремля

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Саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре, дату, возможно, определят после встречи контактной группы 18 сентября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита", - сказал Ушаков.

По его словам, советники очень активно работают, буквально позавчера состоялся очередной телефонный контакт, а до этого была встреча в начале сентября.

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По словам представителя Кремля, помимо договоренностей в рамках контактной группы, "необходимо подготовить какой-то текст, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита, то есть наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге".

"Даны поручения министерствам иностранных дел, чтобы активнее подключались к той работе, которую сейчас ведут советники и помощники лидеров", - добавил Ушаков.

Помощник президента отметил, что Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе со стороны Киева.

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По его словам, после состоявшегося 7 сентября обмена между Россией и Украиной "все понимают, что, наверное, стоит провести саммит, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на востоке Украины".

Он назвал три основных условия, "которые, если они будут реализованы, могли бы обеспечить успех ожидаемой встречи в верхах".

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В частности, по его словам, необходимо окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех населенных пунктах - станица Луганская, Петровское и Золотое. Он пояснил, что этот вопрос давно обсуждается советниками лидеров, а также контактной группой.

"Мы также считаем важным в преддверие саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной - после выборов", - подчеркнул Ушаков.

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"И наше третье важное условие - это предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы", - сказал Ушаков.

"Вот сейчас мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты", - резюмировал он.

Напомним, ранее Александр Данилюк назвал "красную линию" для власти в переговорах по Донбассу.

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