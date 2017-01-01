Украина заявила отвод судьи в деле о "скифском золоте"

Выяснилось, что в прошлом судья помогал Кремлю судиться с "Юкосом".

Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о “скифском золоте“, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Как указано в сообщении, министерству юстиции стало известно о существовании некоторых обстоятельств по делу о возвращении в Украину музейных экспонатов из коллекции “Крым. Золотой остров в Черном море“. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о предвзятости судьи, рассматривающего дело, что ставит под сомнение его объективность в деле.

По информации украинского Минюста, председательствующий в деле судья несколько лет был представителем интересов российской компании “Промнефтьстрой“ в деле против ОАО “НК “ЮКОС“, т.е. фактически защищал интересы правительства Российской Федерации. Причем работая над делом “Промнефтьстроя“/“Юкоса“, данный судья тесно сотрудничал с теми адвокатами, которые теперь выступают от имени музеев оккупированного Крыма.

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Ввиду указанных обстоятельств 6 сентября Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе. 12 сентября секретарь суда сообщил, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. В этой связи 13 сентября Украина подала в Апелляционный суд Амстердама ходатайство об отводе судьи.

Для справки. В начале февраля 2014 года в Нидерланды из Украины отправилась выставка “Крым. Золотой остров в Черном море“ (так называемое “скифское золото“). Экспонаты были предоставлены пятью музеями – одним в Киеве и четырьмя в Крыму. После аннексии Крыма Россией возник спор, куда возвращать предметы, взятые для выставки из крымских музеев. И Россия, и Украина считают, что археологические ценности должны вернуться к ним. Это разногласие и стало предметом судебного спора.

Напомним, суд в Амстердаме запросил новую информацию о скифском золоте. Окончательное решение ожидается не ранее конца этого года.

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