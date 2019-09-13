ГБР допрашивает освобожденных моряков по делу о "госизмене" Порошенко

Госбюро начало допросы по делу, возбужденному по заявлению Андрея Портнова.

Украинских моряков уже допрашивают в ГБР УНИАН

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Государственное бюро расследований в Киеве начало допрашивать недавно освобожденных из плена в РФ украинских моряков по делу о "керченском инциденте". Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов.

Моряков допрашивают по делу, возбужденному по заявлению бывшего замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова, уточнил адвокат.

Отметим, ГБР действительно проводит досудебное расследование по заявлению Портнова о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко и ряда бывших вип-чиновников.

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Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда российские силовики захватили украинских моряков и военные корабли во время прохода из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что вопрос возвращения трех украинских кораблей пока не обсуждался.

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