Финляндия передала Украине архив на 1,6 тыс. украинцев, погибших во ВМВ

Переданная информация касается лиц, оказавшихся в финских лагерях для военнопленных.

Делегация Национального архива Финляндии во главе с генеральным директором Юсси Нуортева передала главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Как указано в сообщении, Финляндия предоставила Украине достаточно обширную базу данных, содержащую информацию более чем о 1600 украинцах, погибших в лагерях военнопленных на территории Финляндии в годы Второй мировой войны.

В свою очередь СБУ также поделилась с делегатами копиями рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

Кроме того, пресс-служба ведомства сообщает, что финские архивы планируют передать Украине сведения еще о 5 тысячах украинских военнопленных, вернувшихся в СССР по окончании войны.

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В СБУ отметили, что получение архивных данных от иностранных партнеров стало возможным благодаря подписанному в мае этого года Меморандуму о сотрудничестве между Отраслевым государственным архивом СБУ и Национальным архивом Финляндии.

Напомним, Украина и Финляндия договорились хранить секреты друг друга. Это поможет обеим странам эффективно сотрудничать в сфере противодействия угрозам со стороны РФ.

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