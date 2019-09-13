В Мукачево школьники отравились газом на перемене

Прямо с уроков были госпитализированы семеро учащихся, трое – в тяжелом состоянии.

В пятницу, 13 сентября, семь учеников школы №10 города Мукачево Закарпатской области прямо с уроков были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

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Инцидент произошел на перемене. По предварительной информации полиции, дети отравились газом из баллончика, - сообщила пресс-секретарь Мукачевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области Наталья Машико.

Сегодня семь учеников ООШ №10 в Мукачево попали с уроков в больницу с отравлением неизвестным веществом различной степени тяжести. Это были учащиеся 5-го и 6-го класса. Инцидент произошел на перемене. По предварительной информации, дети отравились газом из баллончика, - рассказала она.

Изначально трое из семи госпитализированных детей находились в тяжелом состоянии – судороги, потеря сознания. Сейчас все дети в сознании, их состояние стабильное. В данный момент полиция Мукачево проверяет информацию, собранную от учеников, и выясняет, кто распылил газ в школе.

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