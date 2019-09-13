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В Мукачево школьники отравились газом на перемене

Комментариев: 2
Прямо с уроков были госпитализированы семеро учащихся, трое – в тяжелом состоянии.
Полиция Мукачево расследует отравление школьников
Полиция Мукачево расследует отравление школьников
Фото пресс-службы МВД

В пятницу, 13 сентября, семь учеников школы №10 города Мукачево Закарпатской области прямо с уроков были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

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Инцидент произошел на перемене. По предварительной информации полиции, дети отравились газом из баллончика, - сообщила пресс-секретарь Мукачевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области Наталья Машико.

Сегодня семь учеников ООШ №10 в Мукачево попали с уроков в больницу с отравлением неизвестным веществом различной степени тяжести. Это были учащиеся 5-го и 6-го класса. Инцидент произошел на перемене. По предварительной информации, дети отравились газом из баллончика, - рассказала она.

Изначально трое из семи госпитализированных детей находились в тяжелом состоянии – судороги, потеря сознания. Сейчас все дети в сознании, их состояние стабильное. В данный момент полиция Мукачево проверяет информацию, собранную от учеников, и выясняет, кто распылил газ в школе.

Напомним, под Харьковом школьница жестоко избила свою ровесницу. Подростковый буллинг запечатлели на камеру телефона.

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Теги: школьники, Мукачево, отравление, газовый баллончик
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Комментариев (2)
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Глод    13.09.2019, 19:12
Оценка:  -1
Глод
Кто пукнул?
Брюква_и_Клюква    13.09.2019, 19:21
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Они отравились парами глода
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