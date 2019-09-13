Сначала вывод войск, потом выборы: Зеленский озвучил позицию по Донбассу

Поскольку Донбасс – часть Украины, проходить выборы должны по украинским законам.

Зеленский допускает выборы на Донбассе, но только после ухода россиян president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что местные выборы на Донбассе могут пройти только после того, как оттуда будут выведены российские войска. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет “Интерфакс-Украина“.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский ответил следующее:

Да. А что, может быть по-другому?

Также глава государства указал на то, что это довольно сложные темы, и речь идет не об одном вопросе:

Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях, - пояснил Зеленский.

Также президент сделал акцент на том, что Донбасс является частью Украины, поэтому и местные выборы там должны проходить по украинскому законодательству.

Напомним, Кремль предлагает в октябре собрать “нормандскую четверку“ для “железной договоренности“. Но сначала в России хотят выполнения ряда условий, в том числе со стороны Киева.

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