Баканов ответил, что известно о "путче Порошенко"

Руководитель Службы безопасности Украины подтвердил, что уже были случаи, когда жизнь Зеленского находилась в опасности.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в кулуарах Ялтинской Европейский стратегии в пятницу, 13 сентября, рассказал Українським Новинам, что ему известно об "путче Порошенко".

Есть ли у меня информация о "путче Порошенко"? В структуре СБУ есть целый департамент, который занимается этими вопросами. К сожалению, есть деструктивные элементы, которые не позитивно настроены. Но мы, конечно, проводим разные оперативные меры, - сказал Иван Баканов.

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На вопрос о том, что значит "не позитивно настроены" и что это за "деструктивные элементы" Баканов отказался отвечать.

Прошу прощения, не могу рассказывать. Даже когда человек идет на допрос, то в соответствии с Конституцией имеет право не давать никаких показаний в отношении себя, а про процессуальные действия вообще нельзя говорить. Если взять наших партнёров из ФБР, ЦРУ, Ми5 - им вообще запрещено общаться с журналистами. Поэтому я ответил максимально объемно и конкретно, - сказал он.

Баканов также прокомментировал слова президента Владимира Зеленского в фильме о 100 днях его президентства о том, что было несколько угроз его жизни, "когда было совсем опасно".

Я бы очень хотел сказать, что такого не было, но, к сожалению, не могу. Не могу отрицать, что угроза жизни была, - сказал он.

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В то же время глава СБУ отказался ответить, сколько таких угроз было и от кого они исходили.

Напомним, Зеленского попросили в целях экономии перенести путч на октябрь. Продюсером путча предлагают назначить Дмитрия Яроша.

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