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Сутки на Донбассе: 22 обстрела, восемь раненых

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Восемь украинских военных получили ранения различной степени тяжести. С начала текущих суток был зафиксирован один обстрел.
Силы ООС контролируют ситуацию на Донбассе
Силы ООС контролируют ситуацию на Донбассе
facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня, восемь украинских военных были ранены. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого, Марьинки Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного Пищевика и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцевого, Майорска, Новгородского, Новолуганского и Хутора Свободного.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Напомним, стало известно имя погибшего воина в зоне ООС. В результате вражеского обстрела в ООС погиб младший сержант Нацгвардии.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, Операция объединенных сил
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