МИД о "нормандской встрече": Новых бумаг нет

Участники готовящейся встречи в "Нормандском формате" не планируют подписывать какие-либо документы.

Лидеры четырех стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России на вероятной встрече не планируют подписывать никакие документы. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Вадима Пристайко, сообщает в субботу, 14 сентября, УНИАН.

"Новых бумаг нет - их нет. Их на самом деле никто и не производит. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей", - сказал Пристайко.

Министр сказал, что российская сторона не предлагает подписывать новых документов. Он считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

При этом Пристайко отметил, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД этих стран.

Также он сказал, что рассматриваются разные даты для проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

"Некоторые даты очень близки, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень быстро", - заявил Пристайко.

Он также прокомментировал заявления российской стороны, о том, что встреча может состояться в октябре, сказав, что с Украиной это не согласовывалось, и Киев хотел бы провести встречу максимально быстро.

Напомним, накануне в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера. Также он отметил, что готов к нормандской встрече в сентябре.

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