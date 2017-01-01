Гончарук назвал главную задачу правительства

Премьер-министр Украины Назвал главную задачу правительства под его руководством.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал главной задачей нового украинского правительства возможность украинцев быть честными перед собой.

Об этом он заявил во время выступления на ежегодном форуме YES, передает НВ.

Нашел для себя ответ, что счастье - это иметь возможность не бояться и быть собой, а это значит иметь возможность выбирать. Украинцы в этом плане - счастливый народ, у них есть эта возможность. Я хочу, чтобы украинцы получили возможность быть честными перед самими собой. Это и есть главная задача нового украинского правительства, - заявил Гончарук.

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Глава правительства отметил, что Кабмин будет пытаться решить многие проблемы. Премьер не хочет, чтобы водители ездили по украинским дорогам на перегруженных фурах, чтобы больше заработать, чтобы журналисты “плодили фейки”, чтоб заработать на жизнь, чтобы крупный бизнес не был вынужден придумывать несуществующие фирмы за рубежом, чтобы выводить деньги.

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Одним из важных заданий правительства Гончарук назвал возврат доверия среди инвесторов.

Он также добавил, что правительство под его руководством планирует открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, навести порядок с монополиями, ввести механизмы защиты окружающей среды и решить проблему демографии.

Хочу вспомнить, как четыре года назад здесь выступал один молодой определенной степени политик. Тогда его выступление было большим сюрпризом. Это был президент Америки. У него почти никто не верил, но он победил. И я перефразирую одну его фразу в отношении нашей страны: “Давайте сделаем Украину большой и счастливой. Давайте сделаем это вместе”, - сказал Гончарук.

Напомним, премьер-министр назвал ТОП-5 приоритетных задач в Украине. Все эти задачи новый премьер-министр Алексей Гончарук планирует решить до конца действия своих полномочий.

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