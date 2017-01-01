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Освобожденные моряки возвращаются в Одессу, - Денисова

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Омбудсмен сообщила о возвращении моряков в родной город.
Денисова отправила моряков в Одессу
Денисова отправила моряков в Одессу
facebook.com/denisovaombudsman

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Практически все освобожденные в процессе обмена пленными между Украиной и РФ моряки возвращаются из военного госпиталя домой в Одессу. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

После завтрака, из военного госпиталя, почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу, - написала Денисова.

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По словам омбудсмена, моряки неоднократно спрашивали ее о судьбе других удерживаемых в РФ граждан Украины. Денисова отметила, что успокоила их и рассказала, что работа над повторным обменом пленными с Российской Федерацией уже начата.

Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободят, - сообщила Денисова.

Напомним, Украина передала России списки для нового обмена пленными. Содержание списков пока остается неизвестным.

 

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Теги: Денисова, омбудсмен, моряки, Одесса
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