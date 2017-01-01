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Гончарук оценил риски инвесторов в Украине

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Коррупция создает риски для иностранных инвестиций, однако они коррелируют с количеством денег, которые можна заработать в стране.
Алексей Гончарук призвал инвестировать в украинские проекты
Алексей Гончарук призвал инвестировать в украинские проекты
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Премьер Алексей Гончарук призывает крупный украинский бизнес инвестировать в проекты в Украине и убеждает иностранных инвесторов, что в Украине они могут много заработать. Об этом он сказал в субботу, 14 сентября, во время своего выступления на конференции YES.

Говоря о том, зачем иностранным инвесторам вкладывать деньги в Украину, Гончарук отметил, что здесь "достаточно низкая база для старта, сюда можно дешево зайти".

По его словам, опыт восточноевропейских стран свидетельствует, что те инвесторы, которые зашли в эти страны раньше всех, заработали больше всего.

"Логика очень проста: кто зайдет раньше, то заработает больше", - сказал Гончарук.

Отвечая на аргумент, о том, что инвесторов сдерживает коррупция, Гончарук заявил, что они должны быть готовы к рискам.

"Количество денег, которые ты можешь заработать в стране, всегда коррелирует с рисками, которые ты на себя берешь. Если ты хочешь заработать больше, ты должен понимать, что здесь есть риски", - отметил он.

Однако, по словам премьера, новая украинская власть сделает все, чтобы уменьшить риски для тех инвесторов, "которые не побоятся прийти в Украину". Он заверил, что эти риски будут уменьшаться очень быстро, и коррупция вскоре будет преодолена.

"Для меня маркером (доверия к Украине - ред.) станет, когда я увижу, что крупный украинский бизнес начнет инвестировать в Украину", - отметил Гончарук, заявив, что хочет, чтобы крупный украинский бизнес начал инвестировать в Украину.

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Теги: инвестиции, Кабмин Украины, правительство, инвестиции в украину, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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