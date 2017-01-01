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Гончарук о Зеленском: Я очень верю в него

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Премьер рассказал, какие у него отношения с президентом Зеленским.
Гончарук рассказал об отношениях с Зеленским
Гончарук рассказал об отношениях с Зеленским
facebook.com/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что еще год назад имел “очень приблизительное впечатление” о президенте Владимире Зеленском. Между тем, сейчас он близко знаком с его идеями и путями развития страны.

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Об этом премьер рассказал во время своей речи на форуме "Ялтинской европейской стратегии", передает РБК-Украина.

Гончарук акцентировал, что очень верит в Зеленского и его идеи. Работу правительства также сверяет с политикой президента.

Народ Украины сделал ставку, доверив будущее страны одному человеку - Владимиру Зеленскому. Он политический лидер нашей команды, по которому я сверяю правильность курса. Я очень в него верю. Еще полгода-год, честно говоря, у меня было очень приблизительное впечатление о нем. После того, как я с ним познакомился и поработал с ним пару месяцев, у меня нет сомнений, что украинский народ сделал правильный выбор, - ответил Гончарук.

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Напомним, Гончарук назвал главную задачу правительства. Премьер-министр Украины Назвал главную задачу правительства под его руководством.

 

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Теги: Гончарук, премьер, Зеленский, президент
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