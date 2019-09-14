На строительстве Керченского моста погиб рабочий

Под завалом в туннеле оказалось двое людей. Одному из них удалось самостоятельно выбраться, второй умер.

В железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту в пятницу, 13 сентября, произошел обвал. Под завалами оказались два человека, один из которых впоследствии погиб, сообщает Керчь.ФМ.

Отмечается, что одному из пострадавших удалось спастись, второй погиб.

Фирма-застройщик подтвердила гибель рабочего в тоннеле.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам крымского блогера RoksolanaToday&Крым, это уже пятый человек, погибший при строительстве Крымского моста.

Керчь

на ж/д тоннель у Крымского моста обрушился

Один человек погиб,один откопался сам pic.twitter.com/oRSxRzQY9W — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 13, 2019

Ранее сообщалось, что спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста.

Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.

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