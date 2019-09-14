Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES

Мероприятие было закрытым для прессы, но появилось видео выступления.

Зеленский пообщался с человеком, который его пародирует скриншот

Студия “Квартал-95” выступила на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES), где присутствовало высшее руководство страны. Об этом передает LB.ua.

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Хотя мероприятие было закрытым для прессы, в распоряжении издания появилось видео выступления “Квартала”. Перед высокими гостями форума выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец, сыгравшая Юлию Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который заменил Зеленского в “Квартале”.

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Юрий Великий, сыгравший Зеленского на сцене, пригласил самого президента Украины якобы в роли переводчика.

Неожиданно Зеленский сыграл собственного переводчика. У дуэта вышла небольшая комическая импровизация, но президент переводил немного не то, что говорил пародист.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что скоро в парламенте появится закон о статусе ветеранов. Законопроект нардепы рассмотрят, как неотложный.

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