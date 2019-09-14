Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES

Комментариев: 1
Мероприятие было закрытым для прессы, но появилось видео выступления.
Зеленский пообщался с человеком, который его пародирует
Зеленский пообщался с человеком, который его пародирует
скриншот

Студия “Квартал-95” выступила на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES), где присутствовало высшее руководство страны. Об этом передает LB.ua.

Читай также: Гончарук о Зеленском: Я очень верю в него

Хотя мероприятие было закрытым для прессы, в распоряжении издания появилось видео выступления “Квартала”. Перед высокими гостями форума выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец, сыгравшая Юлию Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который заменил Зеленского в “Квартале”.

Читай также: Сначала вывод войск, потом выборы: Зеленский озвучил позицию по Донбассу

Юрий Великий, сыгравший Зеленского на сцене, пригласил самого президента Украины якобы в роли переводчика.

Неожиданно Зеленский сыграл собственного переводчика. У дуэта вышла небольшая комическая импровизация, но президент переводил немного не то, что говорил пародист.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что скоро в парламенте появится закон о статусе ветеранов. Законопроект нардепы рассмотрят, как неотложный.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Великий, пародия, Квартал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    14.09.2019, 13:06
Оценка:  -1
Кайдаш
Ну клоун, блин
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь