На Донбассе погиб военный

Украинский военнослужащий при выполнении боевой задачи получил ранения несовместимые с жизнью.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщат пресс-центр ООС.

Сообщается, что накануне "при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью".

В настоящее время рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части выясняют обстоятельства смерти.

В то же время в утренней сводке пресс-центра штаба ООС сообщалось только о восьми раненых в пятницу. Информации о погибших не было.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet