Жена нового губернатора Днепропетровской области имеет паспорт РФ

Регина Бондаренко имеет паспорт России.

Жена нового губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко Регина является гражданкой Российской Федерации. Об этом передают Українські Новини, ссылаясь на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно декларации нового губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко, его жена является гражданкой Российской Федерации. Она задекларировала заработную плату по основному месту работы в сумме 992 340 гривен. Само место работы не уточняется жены новоназначенного губернатора неизвестно.

Напомним, новый губернатор Днепропетровской области 5 лет назад искал работу на 2500 грн. Александр Бондаренко пытался найти работу помощника юриста.

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