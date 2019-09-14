Зеленский продлил пари с Филатовым

Глава государства попросил у мэра документацию на проведенный ремонт моста, по которому у них был спор. Качество ремонта будет оценивать комиссия.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября в ходе визита в Днепр посетил открытый после капитального ремонта автодорожный мост, из-за которого у него был спор с мэром Борисом Филатовым, сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент вместе с экспертами проверили качество выполненных работ при реконструкции автодорожного моста. Поскольку некоторые эксперты заявляли, что имеют вопросы к качеству ремонта моста, было решено, что специальная комиссию проверит его безопасность и качество выполненных работ, а пари продолжается.

"Мост сейчас, то, что я вижу, сделан, мы по нему ехали. В срок. Но качество моста мы сейчас не можем подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы, я обращусь в специальную комиссию и пусть комиссия приезжает и принимает", - сказал Зеленский, не исключив, что заявления о некачественности ремонта могут быть придиркой к мэру.

"Пари продолжается", - сказали Зеленский и Филатов.

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. В субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, позже в прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров были допущены серьезные нарушения и злоупотребления, в результате чего в мэрии Днепра прошли масшабные обыски, а семи чиновникам, включая заместителя мэра были объявлены подозрения.

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