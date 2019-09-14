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Под Одесской 22-летний парень попрощался с подругой и покончил с собой

Комментариев: 1
Перед смертью парень позвонил подруге и сообщил, что собирается убить себя.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Савранском районе Одесской области молодой парень наложил на себя руки после разговора с близкой подругой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Одесской области.

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Девушка, которой 22-летний парень сообщил о намерения наложить на себя руки, немедленно обратилась в полицию. К сожалению, копы, прибывшие на место преступления, увидели тело парня с огнестрельным ранением в груди. Возле тела парня находилось охотничье ружье, которое стало орудием преступления.

На момент прибытия полицейских парень был еще жив. Он скончался в карете скорой помощи.

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Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

Напомним, в Днепре мужчина несколько раз пытался покончить с жизнью. Причиной неадекватного поведения мужчины стала ссора с женой.

 

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Теги: самоубийство, Одесса, полиция, парень
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Комментариев (1)
SEMPENTY    14.09.2019, 15:01
Оценка:  0
SEMPENTY
А где у нас на фото охотничье ружье?
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