Под Одесской 22-летний парень попрощался с подругой и покончил с собой

Перед смертью парень позвонил подруге и сообщил, что собирается убить себя.

В Савранском районе Одесской области молодой парень наложил на себя руки после разговора с близкой подругой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Одесской области.

Читай также: В Иране женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион

Девушка, которой 22-летний парень сообщил о намерения наложить на себя руки, немедленно обратилась в полицию. К сожалению, копы, прибывшие на место преступления, увидели тело парня с огнестрельным ранением в груди. Возле тела парня находилось охотничье ружье, которое стало орудием преступления.

На момент прибытия полицейских парень был еще жив. Он скончался в карете скорой помощи.

Читай также: ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

Напомним, в Днепре мужчина несколько раз пытался покончить с жизнью. Причиной неадекватного поведения мужчины стала ссора с женой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.