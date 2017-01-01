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Разумков: Выборы на Донбассе - только по законам Украины

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Спикер парламента заявил, что вероятные выборы в "ЛДНР" и роспуск ЦИК никак не связаны.
Дмитрий Разумков прокомментировал роспуск ЦИК
Дмитрий Разумков прокомментировал роспуск ЦИК
liga.net

Выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано. Об этом в субботу, 14 сентября, сказал журналистам председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс Украина.

"Это (тема выборов на Донбассе – ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Контроль над выборами. Зачем Зеленский уволил ЦИК

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов ЦИК. За это решение в пятницу проголосовал 341 нардеп.

 

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Теги: Выборы, ЦИК, донбасс, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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