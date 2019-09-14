Вакарчук раскритиковал решение Рады о розпуске ЦИК

Лидер “Голоса” негативно относится к розпуску ЦИК.

Лидер партии “Голос” и народный депутат Святослав Вакарчук раскритиковал решение Верховной Рады об увольнении Центральной избирательной комиссии.

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Вакарчук считает решение парламента необдуманным и аргументировал свое мнение во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом, - сообщил Вакарчук.

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Он добавил, что лично не знаком ни с одним членом ЦИК, но подчеркнул, что правила надо уважать.

Вакарчук, мужду тем, отметил, что монобольшинство в парламенте инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом.

Отметим, что фракция Голос голосовала против увольнения ЦИК в полном составе.

Напомним, Вакарчук и Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики. Политики решили работать в направлении внешней политики.

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