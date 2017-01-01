Зеленский осмотрел мост в Днепре, открытый после ремонта

Глава государства признал, что мост был сдан вовремя. Ранее во время визита в город он не верил в такую возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр в субботу, 14 сентября, осмотрел открытый после капитального ремонта Центральный мост.

Глава государства признал, что переправу открыли вовремя.

"Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру - выводы сделает специальная комиссия", - заявил глава государства.

Также Владимир Зеленский сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под свой контроль.

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. В субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, позже в прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров были допущены нарушения, в результате чего в мэрии Днепра прошли обыски, а семи чиновникам были объявлены подозрения. Сам Филатов сообщил, что службы мэрии сотрудничают со следствием, и "если кто-то виноват - ответит по закону".

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