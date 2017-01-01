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В Запорожье парень облил бензином и поджег свою подругу

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Полиция разбирается с инциденте.
Полиция возбудила уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело
МВД

В Запорожской области парень облил бензином свою подругу и поджег ее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

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Вчера, 13 сентября, в селе Терновка 25-летний парень употреблял спиртные напитки вместе со знакомыми. В ходе распития алкоголя у него возник конфликт с 57-летней женщиной. 

В результате он облил ее бензином, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие кинулись тушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Полицейские оперативно прибыли на вызов. Также на место инцидента вызвали скорую помощь. 

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Злоумышленника нашли оперативно. Он скрывался в доме своей матери. 

На данный момент женщина с ожогами тела находится в больнице города Запорожье.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статей о покушении на преступление и умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В сети комментируют ужасную трагедию.

 

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Теги: поджег, мужчина, полиция, преступление
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