В Запорожье парень облил бензином и поджег свою подругу

Полиция разбирается с инциденте.

В Запорожской области парень облил бензином свою подругу и поджег ее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

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Вчера, 13 сентября, в селе Терновка 25-летний парень употреблял спиртные напитки вместе со знакомыми. В ходе распития алкоголя у него возник конфликт с 57-летней женщиной.

В результате он облил ее бензином, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие кинулись тушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Полицейские оперативно прибыли на вызов. Также на место инцидента вызвали скорую помощь.

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Злоумышленника нашли оперативно. Он скрывался в доме своей матери.

На данный момент женщина с ожогами тела находится в больнице города Запорожье.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статей о покушении на преступление и умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В сети комментируют ужасную трагедию.

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