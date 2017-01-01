В Запорожье парень облил бензином и поджег свою подругу
В Запорожской области парень облил бензином свою подругу и поджег ее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
Читай также: В Запорожье умерла девушка, которую поджег жених
Вчера, 13 сентября, в селе Терновка 25-летний парень употреблял спиртные напитки вместе со знакомыми. В ходе распития алкоголя у него возник конфликт с 57-летней женщиной.
В результате он облил ее бензином, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие кинулись тушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Полицейские оперативно прибыли на вызов. Также на место инцидента вызвали скорую помощь.
Читай также: В Запорожье неизвестный чуть не сгорел заживо, поджигая чужое авто
Злоумышленника нашли оперативно. Он скрывался в доме своей матери.
На данный момент женщина с ожогами тела находится в больнице города Запорожье.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам статей о покушении на преступление и умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В сети комментируют ужасную трагедию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.