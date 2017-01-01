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Квасневский дал Зеленскому мудрый совет

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Экс-президент Польши пожелал Зеленскому удачи и посоветовал не брать на себя много полномочий.
Квасневский дал совет Зеленскому
Квасневский дал совет Зеленскому
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Экс-президент Польши дал важный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом передает Прямый.

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Польский экс-президент акцентировал на том, что Украина - очень большая страна. Президент, который хочет все контролировать, может все потерять в один момент. Поэтому Квасневский советует Зеленскому научить самостоятельности государственные институты и не брать на себя много полномочий.

В такой большой стране, как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается и делает много ошибок, ведь это совершенно невозможно. Если бы я мог что-то посоветовать президенту Зеленскому, то самое главное - надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными. Это касается и Избирательной комиссии, судов и правоохранительной системы. Если хочешь контролировать все, значит, не контролируешь ничего. Это прямой путь к большим ошибкам, - сказал Квасневский.

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Напомним, Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES. Мероприятие было закрытым для прессы, но появилось видео выступления.

 

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Теги: Зеленский, Квасневский, совет, полномочия
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