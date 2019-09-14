В соревнованиях участвуют более 200 человек – это ветераны и военнослужащие, получившие ранения, которые заболели или были травмированы, выполняя служебные обязанности в зоне боевых действий.

Соревнования по стрельбе из лука на Играх непокоренных Павло Пащенко / Корреспондент.net

В Киеве на стадионе Пионер в Святошинском районе в субботу, 14 сентября, открылись национальные соревнования Игры непокоренных, которые являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Гааге.

Участие в соревнованиях принимают более 200 человек – это украинские ветераны и военнослужащие, получившие ранения, которые заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Уже начались соревнования по легкой атлетике и велоспорту. Для этого перекрыли часть улицы Туполева, на которой находится стадион. Также проходят гребля на тренажерах, стрельба из лука, пауэрлифтинг и соревнования по бегу.

Соревнования по плаванию должны состояться на территории бассейна ЦСК ВС Украины.

В течение дня для гостей на стадионе будет действовать несколько спортивно-развлекательных площадок и фудкорт. Для детей предусмотрена специально оборудованная зона с нянями и аниматорами.

Вход на соревнования свободный.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве стартовали Игры непокоренных

Церемонию открытия Игр непокоренных посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления он заявил, что вскоре будет принят закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

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