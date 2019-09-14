Волкер оценил возможность выборов на Донбассе

Американский дипломат считает неизбежными выборы в ОРДЛО, но они должны быть свободными и честными.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что обязательным условием проведения выборов на Донбассе является лишение сепаратистов контроля в регионе. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Украинская правда в субботу, 14 сентября.

Волкер подчеркнул, что условия проведения выборов в ОРДЛО, которые он считает неизбежными – это то, что выборы должны быть свободными и честными.

"Свободные выборы могут проходить только в свободной среде, – подчеркнул он. – А это означает, что Россия и ее прихвостни не могут контролировать ситуацию на Донбассе на время выборов".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который присутствовал на пресс-конференции, подтвердил, что Украина не даст согласие на выборы на условиях сепаратистов.

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях сепаратистов. Это предположение можно просто отбросить сразу", – заявил он.

Глава государства заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут по украинским законам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут только после отведения войск и по украинским законам.

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