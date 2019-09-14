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В Крыму три человека пострадали от нападения волка

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На полуострове насчитывается около 300 волков. Их популяция растет и в степной, и в горной части Крыма.
Волки прижились в Крыму
Волки прижились в Крыму

В аннексированном Крыму волк напал на людей в Симферопольском районе. Пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ в субботу, 14 сентября.

"Сегодня были зафиксированы случаи нападения хищника в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района. В результате происшествий трое пострадавших были доставлены в Симферопольскую районную больницу и в Симферопольскую городскую больницу скорой помощи", – говорится в сообщении.

Утверждается, что волк был уничтожен. Животное передали на экспертизу специалистам по ветеринарии, для взятия проб на возможное заражение бешенством

"Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, застрелен егерями, буквально через час-полтора после нападения на людей. Они (егеря – ред.) его преследовали", – сообщил собеседник агентства.

Также сообщается, что за последние 25 лет в Крыму поголовье волков выросло в десятки раз. Сейчас на полуострове насчитывается около 300 волков. Несмотря на регулярные отстрелы, популяция продолжает расти, причем не только в степной, но и в горной части Крыма.

Ранее в Тернопольской области бешеная волчица покусала мужчину и 18 собак в двух селах. Животное застрелили.

Также в селе Шибалин Бережанского района Тернопольской области женщину укусил волк. Инцидент произошел на территории домашнего хозяйства.

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Теги: животные, Крым, волки, Симферополь, нападение, волк, укус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.09.2019, 20:40
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НОВОСТИ О РОССИИ ДО СИХ ПОР НА УКРОПНОЙ ЛЕНТЕ ?
ФАНТОМНЫЕ БОЛИ ВСВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КРЫМА ВСЕ НИКАК НЕ ПРОХОДЯТ ? )))))
Джо-кер    14.09.2019, 20:50
Оценка:  -1
Джо-кер
Кацапов в украинском Крыму развелось не меряно. Как раз серым на закуску, жрать то что то нужно, а тут откормленный кацап сам в пасть бежит))).
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