День в ООС: пять обстрелов, потерь нет

Во время обстрелов враг применял запрещенного Минскими соглашениями вооружение – тяжелые минометы калибра 120 мм и 82 мм.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что во время обстрелов враг применял запрещенного Минскими соглашениями вооружения – тяжелые минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток под вражеский обстрел попали позиции в районе Новотроицкого. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север были обстреляны позиции вблизи Новолуганского, Новотошковского и Пивденного (дважды).

О потерях среди украинских военнослужащих в штабе не сообщают.

Напомним, за сутки 13 сентября на Донбассе зафиксировали 22 обстрела со стороны сепаратистов. Ранения получили восемь бойцов ВСУ.

Позже в субботу пресс-центр штаба ООС сообщил о гибели одного военного. А в командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили о смерти старшего сержанта Максима Кондратюка. Он скончался от ранений, полученных 10 сентября.

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