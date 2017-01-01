Голливудские звезды пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

Мила Кунис и Эштон Кутчер на форуме YES в Киеве Українська правда

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж, актер Эштон Кутчер посетили 16 ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве в субботу, 14 сентября.

Актриса, которая родилась в Черновцах, рассказала, что иногда приезжает в родной город, но еще ни разу не бывала в Киеве.

В рамках форума голливудские актеры также встретились с президентом Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", – сообщил глава государства.

Cмотрите фотогалерею: Мила Кунис и Эштон Кутчер стали гостями форума YES в Киеве

Напомним, 13 сентября гостьей форума YES стала американская актриса, звезда сериала Карточный домик Робин Райт. Она также пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Виктором Пинчуком.

Накануне Владимир Зеленский выступил на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. В форуме принимают участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.

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