Игры непокоренных: в сборную Украины вошли 20 ветеранов

Международные Игры непокоренных состоятся 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага.

Отборочные соревнования в Киеве на Invictus Games-2020 Павел Пащенко / Корреспондент.net

Украину на международных соревнованиях Invictus Games-2020 (Игры непокоренных-2020 – ред.) будет представлять сборная из 20 ветеранов и военных с боевыми ранениями. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 14 сентября.

Сформировали национальную сборную Украины по результатам спортивного турнира, который прошел сегодня в Киеве на стадионе Пионер.

Международные Игры непокоренных состоятся 9-16 мая 2020 в нидерландской Гааге. Сборная Украины примет участие в соревнованиях в расширенном составе. В прошлом году в команду входили 15 человек. Они выиграли 20 медалей.

Напомним, церемонию открытия Игр непокоренных в Киеве посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления он заявил, что вскоре будет принят закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

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