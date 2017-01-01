Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Игры непокоренных: в сборную Украины вошли 20 ветеранов

Комментариев: 0
Международные Игры непокоренных состоятся 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага.
Отборочные соревнования в Киеве на Invictus Games-2020
Отборочные соревнования в Киеве на Invictus Games-2020
Павел Пащенко / Корреспондент.net

Украину на международных соревнованиях Invictus Games-2020 (Игры непокоренных-2020 – ред.) будет представлять сборная из 20 ветеранов и военных с боевыми ранениями. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 14 сентября.

Сформировали национальную сборную Украины по результатам спортивного турнира, который прошел сегодня в Киеве на стадионе Пионер.

Международные Игры непокоренных состоятся 9-16 мая 2020 в нидерландской Гааге. Сборная Украины примет участие в соревнованиях в расширенном составе. В прошлом году в команду входили 15 человек. Они выиграли 20 медалей.

Напомним, церемонию открытия Игр непокоренных в Киеве посетил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления он заявил, что вскоре будет принят закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Спорт, ветераны, соревнования, Нидерланды, соревнование, Гаага
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь