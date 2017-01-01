Итоги 14 сентября: Вето президента и новый губернатор Днепра

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Названа главная задача нового Кабмина

Главная задача нового украинского правительства - это дать возможность украинцам быть собой, быть честными друг перед другом, что позволит им на самом деле стать счастливыми, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я хочу, чтобы украинцы наконец получили возможность быть собой, и таким образом получили возможность на самом деле быть счастливыми, быть честными друг перед другом. По моему личному мнению, это и есть главная задача нового украинского правительства", - сказал глава Кабмина.

Президент представил нового главу Днепровской ОГА

Владимир Зеленский во время визита в Днепр представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко. Новый губернатор поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации "будет возвращать области и людям качественной работой".

Освобожденные из плена РФ моряки вернулись в Одессу

В Одессу прибыли освобожденные из плена РФ экипажи катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу. Моряков встречали с цветами и плакатами, детскими подарками.

"Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по назначению", – отметили в ВМС.

В МИД пояснили ситуацию с особым статусом Донбасса

Обязательства Украины в рамках Минских соглашений не предусматривают особого статуса для Донбасса. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, сторона за линией соприкосновения должна понять, что "что шанс их развития – децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов".

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом восьмого созыва.

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование".

В Кремле заявили о “нормандской встрече” в октябре

Встреча в “нормандском формате” может состояться в октябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По словам Ушакова, встреча такого масштаба “точно не состоится через неделю”, намекая на важность масштабной подготовки сторон переговоров. Между тем, конкретная дата переговоров “нормандской четверки” пока неизвестна.