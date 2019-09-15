Киев готовится упростить жизнь людям на Донбассе
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о подготовке ряда предложений для облегчения жизни людей, которые сейчас живут на неподконтрольной части Донбасса. Об этом на пресс-конференции на форуме YES .
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Пристайко отметил, что президент Владимир Зеленский хочет окончательно решить вопрос войны на Донбассе.
"Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону", - сказал Пристайко.
Министр уточнил, что в частности речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех четырех километров.
"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства", - рассказал чиновник.
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