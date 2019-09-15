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Киев готовится упростить жизнь людям на Донбассе

Комментариев: 5
Жителям неподконтрольной части востока Украины новые власти хотят показать, как они отличаются от предыдущего правительства.
Пристайко и Зеленский
Пристайко и Зеленский
Пресс-служба Офиса президента Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о подготовке ряда предложений для облегчения жизни людей, которые сейчас живут на неподконтрольной части Донбасса. Об этом на пресс-конференции на форуме YES .

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Пристайко отметил, что президент Владимир Зеленский хочет окончательно решить вопрос войны на Донбассе.

"Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону", - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что в частности речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех четырех километров.

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства", - рассказал чиновник.

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Станица Луганская, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    15.09.2019, 10:41
Оценка:  -1
VSHIVANKA
"Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону", - сказал Пристайко .......
НЕТ ТАМ УЖЕ ВАШИХ ЛЮДЕЙ , ЗАКОНЧИЛИСЬ В 2014'ГОДУ , КОГДА ВЫ НАЧАЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ......
haarp    15.09.2019, 10:21
Оценка:  -3
haarp
я не представляю что Украина будет делать с Донбассом , РФ сейчас ежегодно выделяет помощь 25 млрд. рублей , у Украины таких денег нет для региона , он просто сдохнет.
Letohradek    15.09.2019, 10:05
Оценка:  +1
Letohradek
То есть, Петр порошенко не хотел и не мог закончить войну, а охыпший крысеныш сможет это сделать? О чем статья? Если она рассчитана на зэбилов, то БМ читают и нормальные люди ... В данном случае мавзолей решает, заканчивать убийства украинцев, или нет ...
haarp    15.09.2019, 10:42
Оценка:  -1
haarp
кто такой Петр Порошенко ?- это пьяный быдлосвин ?
Vasya_iz_Ivanovo    15.09.2019, 10:45
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Нормальные люди это галичане и примкнувшие к ним?
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