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Моряки завершили обучение на катерах Island

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Корабли Славянск и Старобельск вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности, отметили в посольстве.
Катера Island готовы защищать Украину
Катера Island готовы защищать Украину
twitter.com/UKRintheUSA

Украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island. Об этом посольство Украины в США сообщило 14 сентября. Подготовку прошли 32 моряка.

"Теперь корабли Славянск и Старобельск вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине.

1 июня сообщалось, что Военно-морские силы Украины проводят ряд испытаний с обновленными катерами типа Island, переданные США в рамках двухстороннего сотрудничества, и находятся на завершающем этапе.

В конце июня также стало известно, что Украина получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98.

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Теги: Украина, ВМС Украины, катер, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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