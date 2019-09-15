Купить уголь по самой дешевой цене Роттердам+ сейчас невозможно - эксперт

Уголь по цене “Роттердам +“ сейчас купить невозможно, все предложения имеют большую цену Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала “Эспрессо“, передает “ДС“.

Эксперт заявил, что на сегодня цена угля, рассчитанная по формуле “Роттердам +“, является самой низкой. Но купить его по такой цене невозможно. Все варианты импорта угля из США, ЮАР или Колумбии дороже, как и цена угля из украинских государственных шахт. В частности, компания ДТЭК не смогла купить уголь по “Роттердам +“ на украинской энергетической бирже.



“Проблема возникла в том, что этот уголь, даже несмотря на то, что он самый дешевый, на бирже торгуется по такой цене, но его нет, его трудно найти, потому что это дефицитный ресурс в том числе на мировом рынке угля. И компания ДТЭК даже объявляла заявку, они хотели купить 450 000 тонн угля, - никто так и не пришел и не предложил им этого угля по такой цене“, - сообщил Корольчук.



Напомним, ранее компания ДТЭК заявила о готовности купить на украинской энергетической бирже 450 000 тонн угля по цене, установленной по формуле “Роттердам +“, для своих теплоэлектростанций. По итогам биржевых торгов, которые проводились со 2 по 12 сентября компания не смогла приобрести уголь по такой цене, так как не получила предложений от поставщиков.



По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что цена угля, рассчитанная по формуле “Роттердам +“, является дешевле, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или Колумбии. Цена “Роттердам +“ составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тысяч гривен за тонну, из ЮАР - 1,8 тысяч гривен за тонну.