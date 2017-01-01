В Украину на следующей неделе придут дожди

В понедельник, 16 сентября, температура ночью +9-13 градусов, днем +20-24, на юге - до +27. На севере пройдут дожди.

На следующей неделе в Украине ожидается снижение температуры и осадки, сообщает Гидрометцентр 15 сентября.

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В понедельник, 16 сентября, температура ночью +9-13 градусов, днем +20-24, на юге - до +27. На севере страны пройдут дожди.

17 сентября ночью прогнозируют +10-12 градусов тепла, в южных регионах +13-15. Днем воздух прогреется до +16-20, на юге до +26. На западе, в центре и востоке страны пройдут дожди.

18 сентября дожди ожидаются по всей территории Украины. Температура ночью +6-10 градусов тепла, на в южных областях до +16. Днем прогнозируют +13-18 градусов. На востоке и юге будет теплее +18-24, в Крыму до +26.

В Киеве в понедельник ночью синоптики прогнозируют +10-12 градусов, днем +19-21 и дождь.

Напомним, ранее сообщалось, что на Испанию обрушились "ливни столетия": три человека погибли.