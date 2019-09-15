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В Харькове начался Марш равенства, центр перекрыт полицией

Комментариев: 19
Также параллельно проводится Марш за традиционные ценности.
Полиция перекрыла площадь
Полиция перекрыла площадь
Александр Бобров/facebook.com

В Харькове в связи с проведением марша равенства ХарьковПрайда перекрыли площадь Свободы и один из выходов метрополитена. В центре площади выстроился кордон полицейских с автозаками.

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Как сообщает  в КП «Харьковский метрополитен», с 12:05 по указанию полиции вестибюль №1 на станции метро «Университет» временно закрыт для обслуживания пассажиров (выход из метро в сторону ХНУ им. В. Каразина).

В 13:00 началась акция националистических организаций - «Марша за традиционные ценности», который стартует с площади Свободы.

В 14:00 стартовал марш ХарьковПрайда. Его организаторы сообщили, что участники могут присоединиться к шествию через пункт пропуска у выхода из метро «Университет». При входе будет проводиться проверка полицией сумок и металлоискателем, с собой нельзя проносить колющие предметы, стекло, перечные баллоны и другие запрещенные на массовых собраниях вещи.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Харькова будут способствовать проведению KharkivPride.

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Теги: Харьков, Марш равенства
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Комментариев (22)
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pravda77    15.09.2019, 15:25
Оценка:  +1
pravda77
Зачем нам эти марши и везде суют нам этих извращенцев и педиков?
ziguru    15.09.2019, 15:28
Оценка:  +1
ziguru
Войной не получилось уничтожить украину, теперь будут пытаться развратом.
П    15.09.2019, 15:06
Оценка:  0
П
Судя по коментам haarp, MINI1957, ,Aнтибес, ПНХ та интернет нормально работает!
ПНХ    15.09.2019, 15:09
Оценка:  -3
ПНХ
а чегож хyево? это у вас все по пиздe пошло)))))
haarp    15.09.2019, 15:27
Оценка:  0
haarp
у них не по пuзде, а по зопе пuдарской
П    15.09.2019, 15:13
Оценка:  0
П
Граждане педерасты, поддержите мой пост минусами!
П    15.09.2019, 15:14
Оценка:  0
П
ПНХ - ПНХ!
ПНХ    15.09.2019, 15:21
Оценка:  -1
ПНХ
иди своих догоняй, дырявый)))))
П    15.09.2019, 15:23
Оценка:  -1
П
Под комментом, можешь подпись(дырявый) не ставить, есть аватарка.
ПНХ    15.09.2019, 15:28
Оценка:  0
ПНХ
Конечно, ты ведь внимательно ее рассмотрел! флажок над территорией толерантненько смотрится, по гейропейски!)))))
ПНХ    15.09.2019, 15:04
Оценка:  +1
ПНХ
и сколько из них всук по стандартам нато?
П    15.09.2019, 15:03
Оценка:  +1
П
На фото - участники марша?
MNI1957    15.09.2019, 14:49
Оценка:  +3
MNI1957
всё на защиту п и д а р а с о в
haarp    15.09.2019, 14:32
Оценка:  +6
haarp
ну все..... у скаклов сегодня праздник , есть повод поздравить с национальным торжеством и парадом.
П    15.09.2019, 15:21
Оценка:  0
П
Поздравляю! Вывесь свой аквафреш.
Антибес    15.09.2019, 14:31
Оценка:  +1
Антибес
Во главе этого пёстрого стада должен на карачках ползти пейсатый Гепа"На ноль умножу".Облачённый в бельишко от Victoria Secrets.Ведь он-главный харьковский пидop!
zadneprohodchik    15.09.2019, 14:23
Оценка:  +8
zadneprohodchik
Бей питаров!
Кайдаш    15.09.2019, 14:13
Оценка:  -7
Кайдаш
Не, ну педиков надо точно в Русню репатриировать...
ПНХ    15.09.2019, 15:02
Оценка:  -1
ПНХ
свое гавно жрите сами, задроты))))))
Кайдаш    15.09.2019, 15:16
Оценка:  0
Кайдаш
Чё ты кочевряжишься, удовольствие от общения с педиками получишь )))
ПНХ    15.09.2019, 15:25
Оценка:  -1
ПНХ
мое "кочевряжишься" тебе в рот е полезет)))) пидaрки вы же гордитесь своими пидaрапоходами, вот и валите на хyй друг к другу))))
П    15.09.2019, 15:17
Оценка:  -1
П
Кайдаш Туда нельзя, там перебооооор
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