В Харькове начался Марш равенства, центр перекрыт полицией

Также параллельно проводится Марш за традиционные ценности.

В Харькове в связи с проведением марша равенства ХарьковПрайда перекрыли площадь Свободы и один из выходов метрополитена. В центре площади выстроился кордон полицейских с автозаками.

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Как сообщает в КП «Харьковский метрополитен», с 12:05 по указанию полиции вестибюль №1 на станции метро «Университет» временно закрыт для обслуживания пассажиров (выход из метро в сторону ХНУ им. В. Каразина).

В 13:00 началась акция националистических организаций - «Марша за традиционные ценности», который стартует с площади Свободы.

В 14:00 стартовал марш ХарьковПрайда. Его организаторы сообщили, что участники могут присоединиться к шествию через пункт пропуска у выхода из метро «Университет». При входе будет проводиться проверка полицией сумок и металлоискателем, с собой нельзя проносить колющие предметы, стекло, перечные баллоны и другие запрещенные на массовых собраниях вещи.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Харькова будут способствовать проведению KharkivPride.