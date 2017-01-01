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Синоптики предупредили о скорых заморозках

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В горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются заморозки.
В Украину пришло осенне похолодание
В Украину пришло осенне похолодание
Getty

Во второй половине сентября в Украине возможны заморозки, сообщает Гидрометцентр 14 сентября.

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"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в течение сентября в Украине осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину на следующей неделе придут дожди.

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Теги: погода, прогноз погоды, непогода, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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